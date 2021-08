Décès du maire de Demett Abdoulaye Elimane Dia - Les oiseaux de mauvais augure dans leurs petits souliers !

Hal Pulaar bon teint, Abdoulaye Elimane DIA est de la race des entrepreneurs matinaux qui ont su trimer avant de bâtir fortune dans la galère de l’initiative privée. C’est ce self made man, qui porte la bannière humanitaire en bandoulière, qui fait depuis quelque temps l’objet d’attaques grossières de la part d’aventuriers de la plume passés décidément maîtres dans l’art de fabriquer d’abjects articles de presse tarifés au plus fort.

Dans son bercail de l’île à Morphil, l’homme Abdoulaye Elimane DIA arbore fièrement la réputation d’un homme qui a bâti sa réputation dans la droiture et le sens de l’honneur en toutes circonstances.

Cette image enviable qui lui a valu d’être porté par les siens à tête de la municipalité de Demett ne semble pas cependant être du goût de certains caciques politiques du patelin qui, pour se venger d’être surclassés en termes de popularité par un adversaire pétri de qualités, n’ont trouvé rien de mieux à faire que de fouiner dans ses activités professionnelles en se faisant aider à cet effet par une certaine racaille de l’univers de la presse locale qui traîne comme un boulet une triste pathologie qu’on nous permettra d’appeler du parasitisme journalistique.



En fait, de quoi est-il précisément question ?



Dans un article publié naguère dans cette presse parasitaire et intitulé «La Caisse de Dépôt et de Consignation et l’entreprise «COFIA» devant l’OFNAC », il était reproché au Directeur de ladite institution Thierno Seydou Niane d’avoir cédé sans appel d’offre à l’entreprise immobilière COFIA IMMOBILIER du sieur Abdoulaye Elimane DIA un marché de plus de 4 milliards pour la construction d’immeubles aux Mamelles. Ce qui relève du pipeau.

L’article parasitaire va plus loin dans son abjecte envolée accusatoire en précisant que l’Etat du Sénégal a déjà donné une importante avance à la société immobilière du sieur DIA et que, dans la foulée, elle aurait bénéficié, dans des conditions tout à fait nébuleuses, d’un autre marché de plusieurs dizaines de milliards pour la construction d’une grande Cité à Bambilor.

Evidemment, de telles déductions ne sont destinées qu’à nuire à la réputation d’un honnête homme, qui s’est battu seul bien avant l’avènement de Macky Sall à la Magistrature suprême, dans la galère de l’initiative privée, pour être à l’abri du besoin.

Pour la gouverne de la plume armée des détracteurs d’Abdoulaye Elimane Dia, il convient de préciser que dans cette affaire, il s’agit de ce qu’il est convenu d’appeler dans le jargon des affaires un " joint-venture", c’est-à-dire une connivence paritaire dans laquelle les parties contractantes s’entendent pour mettre conjointement de gros investissements à l’effet de réaliser le projet ciblé. D'ailleurs, Dia détenant les 10% est tenu de mettre sur la table et sur ...fonds propres une grosse manne financière à même de parachever le projet au profit du Sénégal et des Sénégalais. Ce "joint-venture" est là une forme de collaboration tout à fait licite, qui a connu des flambées glorieuses dans les pays développés, et même de plus en plus dans pas mal de républiques en état d’émergence.

Le sieur Abdoulaye Elimane Dia, c’est indiscutable, a le privilège de la popularité et de la sympathie des habitants de son patelin, et cela ne semble pas être du goût des insignifiants responsables de la zone qui partagent avec lui le "marigot politique".

Prompt à reconnaître les qualités de ses semblables, il a été très tôt séduit par l’offre programmatique du candidat Macky Sall et a, chemin faisant, décidé de le soutenir de façon inconditionnelle, en lui apportant notamment son expertise dans le domaine qu’il connaît le mieux. Par la grâce de Dieu et par son sens de la persévérance, l’homme jouit depuis fort longtemps d’un confort et d’une aisance tels qu’il ne peut se permettre de se ranger derrière le "Prince" pour une question de strapontins.

S’il a décidé de travailler aux côtés de Macky Sall c’est bien parce qu’il est profondément convaincu qu’il détient les bonnes clés de la situation. Il s’y ajoute que son guide religieux l’a vivement encouragé à soutenir toutes les actions de l’actuel chef de l’Etat.

Le jaillissement de sa fibre humanitaire ne connaît aucune limite. Les franges de la population de l’île à Morphil dont les possibilités sont réduites à leur plus simple expression – femmes, vieux, étudiants- visitent à n’importe quelle heure et sans permission les appartements toujours ouverts de sa générosité.

Un tel homme, il faut à vrai dire plus que des flèches en papier à ses détracteurs pour qu’ils le... « Demett » !!!























