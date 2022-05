Décès du président de l'Assemblée nationale : Alassane Ouattara rend hommage à "un grand homme d'Etat" (Communiqué)

Mes chers compatriotes,



J’ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, ce samedi 7 mai 2022, du Président de l’Assemblée Nationale, mon jeune frère, Amadou Soumahoro.



Je rends hommage à un grand homme d'Etat, dont l’engagement et le parcours politique ont marqué notre pays.



La Côte d’Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué.







En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches.







Que son âme repose en paix.







Fait à Abidjan, le samedi 7 mai 2022



Alassane Ouattara



Président de la République de Côte d’Ivoire