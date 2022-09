Décès imam El Hadj Moustapha Guèye : le défunt sera inhumé au Fouta.

Rappelé à Dieu dans la soirée du lundi, l’imam El Hadj Moustapha Guèye sera inhumé au Fouta, terre de ses ancêtres, a appris Dakaractu. Une séance de récital de Coran en la mémoire du disparu s’est tenue, ce mardi, à la maison mortuaire à Thiaroye Kao où la famille a renseigné que le président de la République, Macky Sall a donné instruction à ses services pour que les obsèques soient totalement pris en charge par l’État. L’enterrement dont la date n’est pas encore connue se fera dès réception de la dépouille qui doit venir de France où le religieux a rendu l’âme, a renseigné le porte-parole de la famille délégué par le fils aîné du défunt, Cheikh Ibrahima Guèye.







« Le président Macky Sall a tout pris en charge. Le consulat français s’occupe des documents administratifs de transfert et va décider du jour du convoyage de la dépouille », a informé la famille.



La dépouille sera accueillie à la maison mortuaire à Thiaroye Kao avant son inhumation au Fouta et les obsèques se feront le même jour, a renseigné la famille.



« El Hadji Moustapha Guèye voulait des obsèques suivant les recommandations de l’Islam, c’est pourquoi, il n’y aura pas de 3ème jour, ni de 8ème ou 40ème jour et nous comptons nous souscrire à sa volonté. L’opinion sera informée de la date de réception de la dépouille et les obsèques se feront ici (Thiaroye Kao, Ndlr) dans sa demeure », a confié le porte-parole de la famille.



Proches, amis et sympathisants de celui que les plus intimes appelaient Baye Guèye, ont témoigné sur le disparu. Ils ont tous fait part de sa générosité dans le partage de connaissance et d’enseignement de l’Islam.