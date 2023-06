Décision de Justice et arrestation éventuelle : les premières réactions au sein de Pastef

Le 1er juin 2023, Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme assortis d’une amende de 600 000 francs Cfa. Ce mercredi, alors que nombre de sénégalais sont concentrés sur la célébration ou les préparatifs de la Tabaski, la chambre criminelle a produit la décision de justice. Un document qui suscite moult débats sur les réseaux sociaux. Au sein de Pastef, certains responsables ont pris la paroleSoit il cherche à l’arrêter et ensuite, renoncer à sa candidature pensant faire baisser la tension. Soit il l’arrête et maintient sa candidature qui est de trop pour les Sénégalais.Dans tous les cas de figure nous sommes prêts à défendre notre projet.Bonne fête de tabaski à tous et que Dieu veille sur notre cher pays , le Sénégal.PROS, notre seul et unique candidat.#Focus 2024.