Déclaration à la veille de sa convocation par le doyen des juges- Pourquoi Sonko met la pédale douce

Ses nombreux avocats constitués en un pool lui ont sans doute conseillé de mettre la pédale douce. En tout cas, Ousmane Sonko le leader de Pastef a mis de l’eau dans son bissap. Car, contrairement à ses déclarations guerrières d’il y a quelques semaines, le gars s’est assagi en demandant à ses partisans de ne pas bouger de chez eux et d’attendre calmement son audition par le doyen des juges Maham Diallo qui l’a convoqué pour demain jeudi 3 novembre. Par cette sage déclaration il évite une inculpation et un placement sous mandat de dépôt pour appel à la sédition, et/ou troubles à l'ordre public.

Le pool de ses avocats lui a certainement conseillé de ne pas appeler à l'insurrection comme il l'avait fait en Mars



Les "robes noires" lui évitent une inculpation pour ne pas dire un placement sous mandat de dépôt. Un rétropédalage par rapport à mars dernier où il appelait quasiment à l’insurrection, ce qui avait occasionné des saccages et même mort d’hommes (plus de 14 morts). Comment expliquer qu’il se contente seulement de dire que le dossier est vide au lieu de laisser parler ses avocats qui sont plus de 10 ? Est-ce la peur qui le fait parler ?











