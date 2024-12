Déclaration de politique générale: Ousmane SONKO promet une éradication de tous les abris provisoires d’ici 2029

Initiés par l’Etat du Sénégal sous le régime de Abdoulaye WADE pour pallier le manque d’écoles et de salles de classes dans des zones très éloignées, les abris provisoires sont restés au fil du temps.



Le régime du Président Diomaye FAYE compte éradiquer ces écoles et salles de classes faites de pailles, de briques etc.



Lors de sa Déclaration de Politique Général, le Premier ministre Ousmane SONKO a émis la volonté et l’engagement de son gouvernement d’éliminer ces abris et de construire de nouvelles salles de classe d’ici 2029.

































Walf