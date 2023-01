Décoration de plus de 70 dignitaires de la République : Macky Sall salue des modèles de vertu et d’excellence

Le Chef de l’État, Macky Sall, a tenu à honorer, hier, des dignitaires qui se sont distingués pour leur exemplarité dans l’exercice de leur mission et leur attachement aux valeurs républicaines. Le Président Sall a remis, main à main, à 75 récipiendaires, leurs insignes d’honneur, signe de la reconnaissance de la Nation. Au titre de l’Ordre national du Lion, douze agents ont été élevés au rang de Grand-croix contre 20 au rang de Grand-officier. Pour l’Ordre du mérite, 16 ont été désignés pour les distinctions du Grand-croix, contre 31 pour l’ordre des grands officiers. Au total, il s’agit de 79 récipiendaires, mais seuls 75 ont pu se déplacer pour recevoir leur décoration au Palais.



Le Président Macky Sall a profité de la cérémonie, qui s’est tenue, hier, à la salle des banquets du Palais de la République, pour louer le sens de responsabilité, de mesure, de réserve et de loyauté de ces hommes et femmes qui ont apporté leur pierre à l’œuvre de construction nationale.

Pour le Chef de l’État, si c’est une fierté pour tout citoyen, de recevoir ces distinctions nationales. Il a exhorté les institutions à organiser ce genre de cérémonie de haute portée civique en vue de promouvoir des modèles de vertu et d’excellence. Elle permet également, selon ses propos, d’exalter les valeurs républicaines et de susciter une réelle motivation chez les nouvelles générations. « Les insignes de nos ordres nationaux constituent la plus haute distinction dans notre pays. Elles récompensent le mérite personnel et traduisent la reconnaissance de la Nation. C’est un plaisir pour moi de décorer un contingent de dignitaires de 2022 qui se sont remarqués pour leur qualité morale intellectuelle et professionnelle, leur engagement sans faille envers la Nation sans rien attendre en retour », a déclaré le Président Macky Sall.



Des personnalités, acteurs culturels, journalistes, personnels de soutien ont exprimé leur joie de recevoir leur distinction. Outre leur engagement individuel, ces distinctions récompensent, selon le Chef de l’État, la loyauté, l’intégrité, la discrétion, l’amour pour le travail bien fait.

« Être titulaire d’une telle distinction confère peu d’avantages moraux, mais un engagement éthique moral permanent. Elle confirme et conforte le sentiment d’appartenance et traduit une lourde responsabilité éthique professionnelle. L’épine dorsale de notre société est la promotion de l’excellence et du mérite », a ajouté le Chef de l’État Macky Sall.



Poursuivant dans la même logique, il a magnifié le travail de la Grande chancellerie qui s’évertue à s’adapter aux exigences de l’heure. « La promotion du mérite et de l’excellence constitue un ancrage primordial des valeurs de la République et de la préservation de l’autorité de l’État à travers une lutte ardue contre l’incivisme », a renchéri Macky Sall. Pour ce dernier, il est important de poser des actes qui puissent consolider l’édifice républicain et encourager les jeunes à davantage maitriser le sens de la citoyenneté.

Il estime qu’adopter une attitude républicaine et responsable, ne signifie pas, faire allégeance à un régime, mais de disposer de la capacité de faire preuve d’une élévation permanente au-dessus des contingences et d’être en mesure de défendre son pays dans la dignité.



Le Président de la République a félicité aussi le Général de corps d’armée, le Grand chancelier de l’Ordre national du Lion, le Général Meïssa Niang pour la réussite de la 10e Conférence internationale des grandes chancelleries francophones tenue à Dakar, du 9 au 12 février dernier.













































Le Soleil