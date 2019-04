Découverte du Gaz et Pétrole, adoption du nouveau compact, nouvelles perspectives de coopération : grand Entretien avec Tulinabo S. Mushingi

Dans cet entretien exclusif accordé à NdarInfo, l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal apprécie les découvertes des importants gisements de Gaz et de Pétrole sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. S.E.M Tulinabo Salama Mushingi exprime l’engagement de son pays à partager son expertise acquise dans ce domaine avec le Sénégal en indiquant que la démarche « prudente » adoptée par Dakar est « la meilleure ». Le diplomate décline par ailleurs la ligne du nouveau Compat signé dans le cadre du Millenium Challenge Corporation (MCC) en passant en revue les différents programmes mis en œuvre par le Peuple américain au bénéfice du Sénégal et des populations du Nord …