Décryptage - Covid-19 au Sénégal : Il a fallu 53 jours pour atteindre 500 cas, et une semaine pour se retrouver à 1.000.

Le 2 mars 2020, le Sénégal avait signalé à l’OMS un premier cas importé de Covid-19 enregistré sur son territoire. Le 24 avril 2020, le coronavirus avait infecté 545 personnes au pays de la Téranga. Il aura donc fallu 53 jours à l’épidémie pour franchir le seuil des 500 cas, et seulement une semaine (24 avril-1er mai) pour doubler à 1000.



Ce, après seulement deux mois de riposte depuis le premier cas de Covid-19 enregistré par notre pays. L’épidémie s’est donc accélérée du 24 avril au 1er mai, avec 479 nouveaux cas.



Le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, coordinatrice du point focal national du règlement sanitaire international au Sénégal, a fait le point de la situation, ce vendredi. 91 nouveaux cas positifs au Covid-19 se sont ajoutés aux 933 contaminations répertoriées à la date d’hier, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Notre pays a franchi ainsi la barre fatidique des 1.000 cas de contamination au coronavirus.



C’est que le Sénégal a augmenté le nombre de prélèvements à plus de 400 par jour. L'augmentation des tests effectués pour le coronavirus s'est accompagnée d'une augmentation du nombre de nouveaux cas positifs, ces derniers jours.



Aujourd’hui, le Sénégal en est à 1024 malades déclarés dont 356 guéris, 9 décès, 1 évacué et 658 sous traitement. Notre pays voit le nombre de cas de coronavirus augmenter de manière accélérée sur son territoire, ces derniers jours. Des chiffres qui inquiètent dans la mesure où les cas communautaires augmentent.