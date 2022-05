Défaillances des listes sur la parité et le parrainage : Y’en A Marre ne veut pas se prononcer à la place de l’autorité compétente.

Le mouvement citoyen d’alerte Y’en A Marre s’est réuni ce lundi afin de s’exprimer sur les questions d’actualité sociales et politiques. Acteur majeur de la lutte pour l’instauration d’un état de droit depuis 2011, le mouvement Y’en A Marre ne compte pas plonger dans un mutisme au moment où le pays est face à la recrudescence des meurtres, de la justice populaire, des agressions et aussi, de la problématique des listes des partis politiques et coalitions de partis à quelques semaines des élections législatives de 2022.



Pour ce qui est des défaillances qui auraient disqualifiées des listes comme Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar, Aliou Sané et les autres membres du mouvement Y’en A Marre ont appelé à la retenue face à ces informations que l’autorité compétente n’a pas encore confirmées ou infirmées. « Le parrainage a toujours suscité un débat contradictoire. Nous avons toujours dénoncé ses insistances. Mais pour ce qui se passe aujourd’hui avec les listes fautives, les conséquences commencent à être visibles », regrette le mouvement Y’en A Marre représenté par Aliou Sané et Thiat.



Par ailleurs, le mouvement invite à attendre la décision du conseil constitutionnel sur les différents recours et les autres autorités compétentes, les seules aptes à se prononcer sur la véracité de ces accusations mutuelles entre les différentes listes. Cependant, Y’en A Marre invite à dire le droit, à prendre en compte le code électoral et mettre les listes devant leurs responsabilités.



Y’en a marre tout en magnifiant la vigilance des partis et coalitions qui ont échappé pour le moment à ces défaillances électorales, invite les autorités à l’organisation des élections à date échue...