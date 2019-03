Défaite de Macky Sall à Diourbel : Aminata Tall sur la sellette

Un responsable de Benno Bokk Yakaar, a élevé la voix pour accuser directement Aminata Tall d’être la principale responsable de cette défaite. Abdourakhmane Demba Ly, puisque c’est de lui qu’il s’agit, frère de l’avocat Ciré Clédor Ly, accuse la présidente du Cese d’avoir semé la division à Diourbel, en créant notamment « un comité électoral parallèle », a-t-il dit dans L’Exclusif. Aminata Tall qui, a-t-il ajouté, a essayé «d’ imposer une liste de personnes qui devaient prendre place dans la tribune officielle lors du meeting de campagne de Macky Sall à Dioubel, après avoir tenté de « délocaliser le grand meeting du stade de Diourbel pour le faire tenir en face de la Gouvernance ». Aminata Tall, qui, toujours selon Abdourahmane Demba Ly a préféré aller voter à Dakar, à Yoff, et non à Diourbel.

Aussi, M. Ly, suggère-t-il « au Président Macky Sall de faire un bon casting pour mettre les responsables dévoués à sa cause dans les futurs postes » de responsabilité.