Défection dans les rangs du parti de Sonko- Le chargé de communication de "Pastef Saint-Louis", Mohamed Diagne démissionne

Lettre de Démission



Cher(e)s patriotes du parti PASTEF



Permettez-moi avant tout d’abord, de rendre grâce au tout puissant ALLAH, le seigneur des terres et des cieux de nous avoir donné cette opportunité de vous adresser la parole. Je voudrais, avant de poursuivre, présenter mes salutations à tous sympathisants et militants de PASTEF de près ou de loin, mais également prier sur la mémoire de notre défunt Khalif Serigne Cheikh Dieumb Fall (Paix à son âme).



Avant d’être loin, il est important de vous souligner que, nous faisons parti de ces rares jeunes qui pensent que les partis politiques demeurent les seuls réceptacles qui puissent nous permettre de troquer les destinées de notre cher pays toujours en contribuant à sa bonne marche. Nous avons très tôt compris, également que la politique est une fenêtre qui nous permet d’être des acteurs de développement ou d’être en parfait contact avec la population. Ces derniers nous ont motivé dès notre apparition sur la scène politique sénégalaise à s’engager dans le parti PASTEF (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la fraternité) depuis 2019 avec le Président Ousmane Sonko, comme on l’appelle affectueusement d’ailleurs.



En effet, après trois (3) longues années de collaboration, d’affluence, de lutte avec des compatriotes dynamiques, engagés, dévoués, je viens dans cette logique vous annoncer mon départ dans le parti PASTEF par convenance personnelle. Alors j’en viens à la conclusion murement réfléchie qui m’a couté deux mois de réflexion, que si je souhaite toujours être engagé en politique, la formation de PASTEF telle qu’elle se crayonne, m’est entièrement allogène. Alors mes chers camarades de parti, tout en vous souhaitant une bonne chance, j’officialise ma démission dans toutes les instances du parti. Je ne pourrais pas terminer, sans remercier mes anciens collaborateurs à Saint-Louis pour ne pas citer de nom.



Que la paix soit avec vous chers tous

Amine !!!



Mouhamed Diagne, jeune Leader, Ex chargé communication de pastef Saint-Louis cellule cité Niakh

Membre de Pastef UCAD

Cordialement !!!