Défense et souveraineté nationale : le Sénégal lance sa première constellation de satellites

L’État-major général des Armées (EMGA) et l’Agence sénégalaise d’études Spatiales (ASES) ont signé un mémorandum d’entente marquant le lancement de la première constellation de satellites sénégalais, ont annoncé jeudi les deux institutions dans un communiqué transmis à l’APS.



Cet accord stratégique, d’une durée de cinq ans, jette les bases d’une coopération étroite entre les deux entités dans le domaine spatial, avec pour ambition de renforcer les capacités de défense nationale et de consolider la souveraineté technologique du Sénégal.





”Cette signature est historique. Nous posons aujourd’hui un pas décisif pour le futur. Ce mémorandum est d’une portée stratégique majeure”, a déclaré le général de corps d’armée Mbaye Cissé, chef d’État-major général des Armées, cité dans le communiqué.



De son côté, Maram Kaïré, directeur général de l’ASES, a salué ”une vision à long terme” qui place le spatial au cœur des priorités nationales.



”En créant l’ASES, a-t-il indiqué, l’État du Sénégal affiche une ambition claire, faire du secteur spatial un levier transversal pour impacter tous les domaines, et en priorité la sécurité.’’



Le projet bénéficie de l’appui technique de Prométhée Earth Intelligence, société européenne spécialisée dans l’observation de la Terre, qui accompagnera le Sénégal dans la co-construction d’une capacité spatiale souveraine, durable et inclusive.



Ce partenariat s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie spatiale nationale et reflète la volonté du Sénégal de s’affirmer comme un acteur majeur du développement spatial sur le continent africain.











































Aps