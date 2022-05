Défense: le Mali se retire du G5 Sahel (communiqué)

Le Mali a annoncé dimanche soir son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire antijihadiste pour protester contre le refus qui lui est opposé d’assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger, dans un communiqué.



«Le gouvernement du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la Force conjointe» antijihadiste, indique ce communiqué. Le G5 Sahel a été créé en 2014 et sa force antijihadiste lancée en 2017.















































































source Le Soleil