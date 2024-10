Déféré demain au Tribunal de Grande Instance de Tambacounda, Bougane Guèye annonce une plainte contre...la gendarmerie et X

Et, l'on reparle de l'affaire Bougane pour vous informer que le président de Gueum Sa Bopp et membre de la coalition Samm Sa Kaddu, auditionné ce dimanche en présence de son avocat (Me Elhaj Diouf), s'est inscrit en faux devant les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Bakel.



En effet, dakarposte a appris qu'il s' est opposé à la théorie adverse, c'est à dire le communiqué officiel publié hier par la gendarmerie arguant qu'il a refusé d'obtempérer.



Face aux pandores, Bougane Guèye Dani a balayé d'un revers de main les "allégations à son encontre" avant de laisser entendre que contrairement à ce qui a été dit le Président Diomaye a, au vu et au su de tout le monde, préféré un voyage aérien. "Eux ( Bougane, Anta Babacar Ngom et cie) ont pris la route pour rallier Bakel pour venir au secours des populations sinistrés. Dites moi où se trouve le délit? Il n'avait aucun barrage. Au contraire, ils ont voulu l'arrêter et ce qu'ils ont fait" fulmine un de ses proches



Aux dernières nouvelles, Bougane, qui sera déféré ce lundi au Tribunal de Grande Instance de Tambacounda, entend ester en justice pour diffamation contre la maréchaussée et x.





















Affaire à suivre...