Défilé du 4-Avril : Beaucoup d'innovations en vue, promet le Cemga

L'étape ultime de la préparation du défilé du 04, s'est déroulée, ce dimanche, sous l'œil vigilant du Chef d'État-major général des Armées.



À l'issue de cette répétition générale, le Général Cheikh Guèye n'a pas caché sa satisfaction : "Aussi bien pour le défilé militaire que pour le défilé civil, nous avons noté beaucoup d'engagement de la part des différents acteurs. Ce qui nous donne l'impression que le jour du défilé, les amateurs verront un grand défilé", souligne le Cemga.



Mais la célébration du 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale a bien ses particularités. Celles-ci sont axées sur le thème de cette édition, "Forces de défense et de sécurité : exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale".



Cette année, confie le Général Cheikh Guèye : "Il y a beaucoup d'innovations. Des innovations au niveau de la musique principale des forces armées. Une bonne prestation qui montre le Sénégal uni. Nous pouvons aussi citer le cas du quadrille des baïonnettes qui va être joué pour la première fois par la garde présidentielle. Et du point de vue montée en puissance de l'Armée, vous allez voir le matériel qui a été acquis au niveau de toutes les forces de défense et de sécurité"