Dégâts collatéraux d'un procés en vue: Ousmane Sonko ou les dérives anti républicaines d'un leader... cent peurs

Quelle mouche bleue a donc piqué l'opposant, accusé de viols répétitifs, menaces de mort... au point qu’il verse dans un jeu de trafic d’influence tellement mal placé, et qui ne traduit qu’une seule vérité : la perte d’une sérénité due à l’évidence d’une condamnation, si jamais le procès a lieu ? Car il est clair que ce procès aura bien lieu, au moins pour deux raisons : de un, il est impensable que la Justice abandonne la piste d’une possibilité de tirer définitivement au clair une affaire de mœurs qui a coûté la vie à quatorze innocents citoyens sénégalais et causé les énormes dégâts économiques que l’on sait ; de deux, le citoyen sénégalais Ousmane Sonko qui est au cœur de cette triste histoire a toujours appelé de tous ses vœux la tenue d’un procès afin de pouvoir publiquement laver son honneur à grande eau. La justice est trop juste, trop attentive aux préoccupations des justiciables pour ne pas donner suite à cette légitime requête, surtout si l’on sait qu’elle vient d’un "homme unique", "un demi dieu", "un leader parfait", "irréprochable", "un type unique dans son genre", "né pour être président de la République"... !!!

La mobilisation qu’il a faite dernièrement à Keur Massar n’a d’autre objectif que de faire de sorte que la peur change de camp, qu’elle s’installe du côté de ceux qui ont les bras chargés de lumières (les magistrats) et qui ont la lourde responsabilité de faire éclater la Vérité, de façon inconditionnelle et impartiale, sans jamais se laisser divertir ou terroriser par les agitations d’un justiciable en mal de confiance. Non, les mouches ne peuvent pas changer d’âne aussi facilement, comme par un jeu de baguette magique !

Et c’est vraiment bien dommage que ce paradoxe fait homme (monsieur Sonko) trouve des souteneurs relativement à ce qu’il est convenu d’appeler son appel à la résistance. Car de toute évidence, tous ceux qui hurlent avec le "bourreau de la masseuse Adji Sarr" pour dénoncer un vilain complot d’État qui serait fomenté contre sa personne en haut lieu, ont suffisamment d’oreille et une intelligence assez éprouvée pour constater que leur menteur (euh, excusez-moi, leur mentor je voulais dire ; on parle de "Ousmane mou seel mi" quand même !), je disais donc que tous ceux-là qui le soutiennent savent que "l’héritier de Thomas Sankara", "le Mandela sénégalais" a déjà tout affirmé et son contraire.

Aujourd’hui, il nous dit " Le ciel est bleu et le restera à jamais " ; demain, il nous apprend que tout est noir là-haut et que l’orage s’est emparé du toit suprême ». Voilà la vraie face de l’homme qui prétend vouloir nous diriger. Et cette face inquiétante, passée maitre dans l’art de louvoyer et de se contorsionner, aucun citoyen honnête ne peut prétendre ne l’avoir jamais vue.

Cette monstrueuse duplicité devrait inquiéter tout le monde. Car un homme comme ça, il ne serait point étonnant que demain, devenu président (hypothèse si peu probable, de toute façon), il se mette à se dédire sur toutes les lignes de force de son projet de gouvernance.

Nous convenons qu’un appel à la résistance c’est sans doute la plus belle chose au monde, la décision la plus noble qu’une personnalité publique puisse prendre dans sa carrière. Mais il faut admettre aussi que c’est la décision la plus monstrueuse, la plus loufoque, la plus absurde et dangereuse qui soit si les motivations qui la sous-tendent sont plus biscornues que la lettre Z, plus légères qu’une feuille morte.

Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune raison de douter que la Justice fera son travail. Car il y va de sa crédibilité et de sa légitime autorité, cette autorité qu’elle est censée exercer sans état d’âme. Elle peut juger et condamner le prévenu, tout comme elle peut le juger et le libérer pour absence de preuves suffisantes relativement aux accusations graves qui sont portées à son encontre. Ceux qui chercheront à l’empêcher iront dans une aventure totalement conte productive, car si la Justice tremble et abdique parce qu’elle a cédé sous la fausse terreur que lui imposent ceux qu’elle est chargée de juger, elle peut dire au revoir à sa respectabilité et aller creuser sa propre tombe.

Et puis quoi ? À supposer même que Sonko l’Immaculé trouve le moyen de ne pas se faire juger pour le procès de l’affaire l’opposant à Adji Sarr, il le serait quand pour la très ridicule accusation portée naguère contre la personne de Mame Mbaye Niang. Nous allons croiser les doigts pour voir comment réagiront ses inconditionnels face à cette obligation qu’il a d’aller devant Dame Justice s’expliquer sur ce grossier affront qu’il administré et de façon tellement cavalière à l’honorabilité de l’actuel ministre du Tourisme. Si jamais ils s’opposent à son audition pour ce cas précis de flagrante offense, nous en tirerons alors la conclusion que Sonko mou seel mi n’a autour de lui qu’une masse d’écervelés.





Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte.com

