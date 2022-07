Déguerpissement à Keur Massar Sud : Bras de fer entre la mairie et les marchands ambulants

Le maire de la commune de Keur Massar Sud, Mouhamed Bilal Diatta et les marchands ambulants ne parlent plus le même langage sur le suivi du projet de déguerpissement pour désengorger la localité.





En effet, tout est parti d'une sommation donnée aux marchands ambulants de quitter les lieux depuis plusieurs mois. Et ces derniers ont menacé de s'opposer à l'arrêté de la municipalité. Car, pour les marchands ambulants, c'est impossible de plier bagages sans la certitude d'avoir un site de recasement.





Le maire de la dite localité, Mouhamed Bilal Diatta n'y est pas allé pas par quatre chemins pour accuser le ministre du Commerce Aminata Assome Diatta qu'il considère comme l'élément déclencheur de cette opposition. Cependant, il exhorte le ministre à revoir sa copie et s'attaquer aux priorités afin d'apporter des solutions.



Pour dire que le bras de fer entre la mairie et les marchands ambulants risque d'être long puisque l'équipe municipale se dit plus que jamais déterminé à redonner Keur Massar Sud son lustre d'antan.







































seneweb