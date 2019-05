Déjà deux clans au sein de la famille de... Cheikh Béthio!

L'abrupte réalité qui s'impose aux enfants quand leur père disparaît du quotidien pour rejoindre l'au-delà laisse place au manque, plus ou moins aigu. Réalité que l'on pourrait croire banalisée, à l'heure où l'éclatement des familles fait souvent du père le grand absent.Un état de fait souvent suivi de son lot de difficultés et de tiraillements.

S'agissant de Cheikh Béthio Thioune brutalement mort, normal, serait-on tenté de dire que la mosaïque des situations soit immense et leurs conséquences forcément différentes. Mais un cap reste à tenir pour sa famille, ses épouses, bref sa famille : tenir malgré tout, conserver son legs.

Malheureusement, il revient à dakarposte que Sokhna Aïda Diallo et Sokhna Déthié Pène (deux femmes du défunt Cheikh Béthio) ont fait bande à part tandis que le reste de la famille et des autres épouses se sont ligués du côté de Serigne Saliou Thioune, qui n'est autre que l'ainé du guide des Thiantacônes.



Et, selon nos informateurs, l'état mental des uns et des autres n'est pas, du tout alors le même. "Les talibés, du moins nombre d'entre eux suivent Sokhna Aïda Diallo Thioune sur recommandation de Cheikh Béthio. Ça, c'est connu de tous, mais les autres (suivez mon regard) ne peuvent pas, du tout alors supporter cela" nous chuchote une source très au fait de ce qui se passe chez l'illustre disparu.

"A preuve, renchérit-il, à peine Serigne Saliou Thioune a t'il pris la parole ce mercredi à Médinatoul Salam que des talibés s'en sont pris à lui."



Cela dit, après un décès s'ouvre la succession de la personne décédée, ce qui implique la répartition de son héritage entre ses héritiers. "Pour ce qui concerne l'héritage spirituel, je vous ai dit que les talibés vont suivre Sokhna Aïda, mais Cheikh Bi à part quelques biens, il avait tout réglé, il avait tout distribué. Tous ses enfants ont des voitures, mais aussi des maisons entre Dakar, Mbour et Dakhar Mbaye (Thiès). Je vous dis, les enfants vont s'entre déchirer avec les jeunes Sokhnas du Cheikh, croyez moi" fait savoir l'informateur