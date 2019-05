Délivrance de 200 passeports diplomatiques : La Dic fouille Sidiki Kaba

Le président de la République avait a pris la décision, en conseil des ministres, de retirer les anciens passeports diplomatiques en vue d’une plus grande rationalité dans leur octroi. Eh bien, il semble que les choses sérieuses ont débuté. Le journal Enquête informe dans sa parution de ce samedi, que le Chef de l’Etat ordonné à la Division des investigations criminelles (Dic) de faire étalage de ses compétences, pour jeter un rayon de lumière sur la confection de 200 passeports diplomatiques.Le nouveau ministre des Affaire étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba n’aura pas ainsi du souci à se faire. Puisque selon nos confrères, ces titres de voyages spéciaux ont été délivrés à des non ayants-droit sous le règne de Sidi Kaba. Notamment, pr^cisent-ils,durant la phase transitoire entre la réélection de Macky Sall et la formation du nouveau gouvernement le 7 avril dernier.