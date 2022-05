Déluge de flammes à l'hôpital de Tivaoune- Le bilan s'alourdit...Le Président Macky Sall dépêche le ministre de l'Intérieur sur place...Le circuit électrique serait à l'origine du sinistre

Comme nous vous l'annoncions, pas moins de 11 nouveaux nés carbonisés ont été retrouvés au pavillon néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Une découverte macabre qui a provoqué stupeur et deuil au Sénégal .

Dakarposte a appris que le bilan de 11 morts annoncé dans ce violent incendie n'est pas, du tout alors définitif.



Au moment où ses lignes sont écrites, plusieurs "soldats du feu" (pompiers) poursuivent les recherches de victimes éventuelles. Qui plus, le ministre de l'Intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome a été dépêché sur place aux fins de s'enquérir de la grave situation.



En attendant d'y revenir, les récits des témoins décrivent un déluge de flammes qui s’est abattu dans ce centre de santé, où "la porte de néonatalogie était hermétiquement fermée piégeant les victimes"



Des informations glanées, d'aucuns soutiennent mordicus que cet incendie qui s'est déclaré vers 21H ne serait "pas criminel". Il nous revient que le circuit électrique serait à l'origine du sinistre.



" Pour votre information, un court-circuit est le contact direct entre la phase et le neutre. Dans une installation classique, il s’agit des fils rouge ou marron et bleu. En aucun cas ces fils ne devraient se toucher, mais lorsque l’installation vieillit ou si une intervention vient d’avoir lieu. Lorsqu’un court-circuit se produit, le courant qui circule dans le circuit va monter en flèche et de manière presque instantanée. Cette élévation de l’intensité fait chauffer les câbles au point de provoquer des ruptures dans les isolants ou des arcs électriques. De fines particules de métal en fusion peuvent être projetées et embraser n’importe quels matériaux inflammables à proximité. Un court-circuit peut aussi provoquer l’explosion de votre matériel. À l’heure de l’électronique à tout va, les condensateurs sont omniprésents, notamment dans les blocs d’alimentation pour votre console de jeux ou votre ordinateur, qu’il soit fixe ou portable. Ces condensateurs emmagasinent l’énergie et la délivrent ensuite en un temps très rapide. Lors d’un court-circuit, ils provoquent de petites explosions qui sont aussi une source d’incendie domestique. Je veux dire par là qu'une surcharge électrique provoque un incendieIl est difficile de concevoir ce qu’est une surcharge. Pour nous, lorsque l’on allume un appareil, il consomme le courant dont il a besoin, sans plus. C’est parfaitement exact, mais il faut prendre en compte l’intensité maximale que peut supporter la ligne face à l’accumulation d’appareils. La règle autorise 20A dans un fil de 2.5 mm². C’est la section qui doit être utilisée pour les circuits des prises. Un courant de 20A donne une puissance maximale de 4500 W, mais la plupart des disjoncteurs non spécifiques (en dehors des fours ou des cumulus) possèdent un calibre de 16A, soit 3600 W. Très souvent les disjoncteurs alimentent une pièce complète (parfois plus, mais faites très attention à la répartition des charges dans ce cas). Donc si toutes vos prises sont alimentées par un même disjoncteur, il faudra tenir compte de la puissance totale consommée par les appareils de votre pièce. " nous apprend un électricien



Un enquête a été ouverte par la la police chargée de déterminer les circonstances de ce feu violent







Affaire à suivre...







