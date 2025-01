Démantèlement d'un gang à Kaffrine : 11 voleurs de bétail arrêtés par la gendarmerie

Les populations de Kaffrine peuvent désormais pousser un ouf de soulagement suite au démantèlement d'un redoutable gang de voleurs de bétail qui hantait leur sommeil.



En effet, la Brigade territoriale locale a réussi à mettre hors d'état de nuire onze malfaiteurs. Ce coup de filet est consécutif à d'intenses investigations menées par les gendarmes de cette unité de la compagnie de Kaffrine.



Dans le cadre de cette mission visant à lutter contre le vol de bétail dans le secteur du Ndoucoumane, les forces de défense et de sécurité ont retrouvé une partie du butin dont sept bovins, six ovins, sept caprins, deux chevaux et ont procédé à la saisie de deux charrettes selon une source autorisée de Seneweb proche du parquet.



A l'issue de l'enquête, les onze voleurs de bétail arrêtés, ont été présentés, hier vendredi, au procureur de la République près le Tribunal local de grande instance.











































































