Démantèlement d'un groupe de malfaiteurs par la Gendarmerie à Diamniadio

La brigade gendarmerie de Diamniadio a interpellé, le 18 avril 2025, onze (11) individus pour détention de drogue (chanvre indien et Khush), vagabondage, séjour irrégulier et menaces de violences envers des particuliers.



Le groupe, principalement composé de Sierra Léonais, serait à l'origine de plusieurs actes d'agression et de petits larcins entre Sebiponty, Deny Malick et Deny Demba Codou. Les investigations menées au niveau de leur refuge ont également permis de saisir dix (10) téléphones portables.



L'enquête se poursuit.