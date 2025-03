Démantèlement d'un réseau d'arnaqueurs QNET par la brigade de Diamniadio

Suite à une plainte pour disparition d'un individu qui serait victime d'agissements du réseau Qnet, la brigade de Diamniadio a entamé des recherches ayant permis de localiser, ce 26 mars 2025, une maison au quartier Darou Salam Sant Yallah de Diamniadio.



Lors d'une descente sur les lieux, les gendarmes ont trouvé trente-huit (38) individus dont seize (16) Bissau Guinéens et vingt-deux (22) Sénégalais. Ces derniers, dont onze (11) femmes, auraient versé des sommes d'argent allant jusqu'à deux millions cinq cent mille (2.500.000) FCFA pour une formation et des produits qu'ils n'auraient finalement pas reçus.



Sept (07) des membres du réseau ont été appréhendés et conduits à l'unité pour les nécessités de l'enquête.



Le cerveau de la bande a réussi à prendre la fuite et est activement recherché.



Les investigations se poursuivent.



La Gendarmerie nationale invite les populations à contacter gratuitement le Centre d'appel aux numéros verts 123 ou 800002020 pour tout renseignement utile.