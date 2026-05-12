Démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants par la Sûreté Urbaine de Rufisque

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Rufisque a porté un coup d'arrêt, dans la nuit du 08 au 09 mai 2026, à un important trafic de stupéfiants en procédant à l’interpellation de trois (03) individus sur la plage de Rufisque.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant une cargaison de chanvre indien en provenance de Kafountine. Après une phase d'investigation minutieuse, incluant filatures et surveillances, les éléments de la Brigade de Recherches ont lancé l'assaut à 04h35.

Saisie et Bilan :

• Cent-cinquante (150) blocs de chanvre indien, d'un poids unitaire de 1,250 kg, soit une saisie totale de 187,5 kilogrammes.

• Le moteur de la pirogue de transport ainsi que des bidons d'essence ont été consignés au commissariat pour mise sous scellés.

• L'embarcation ayant servi au transport est actuellement immobilisée sur la plage de Rufisque.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue ce 09 mai 2026. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien