Démarrage du Ter en avril : l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot dément les autorités sénégalaises

« Je ne pense pas qu’au mois d’avril, on puisse avoir une mise en circulation définitive du Ter. C’est ce que me disent les entreprises françaises impliquées dans la réalisation du Ter », a déclaré l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, dans l’émission Grand Jury de la Rfm, ce dimanche.

Selon le diplomate, « si le train circule en avril, ce ne sera pas une circulation commerciale. Il ne va pas circuler à plein régime », soulignant que plusieurs vérifications restent à faire, concernant notamment des tests de la billetterie, la certification ou encore le matériel informatique.

Alstom et Eiffage sont, entre autres, les grandes entreprises françaises impliquées dans la réalisation du Ter.