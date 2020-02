Démenti sur la signature d’un accord avec DP World à propos du port de Ndayane

La Direction Générale du Port autonome de Dakar tient à démentir totalement une telle information. Elle précise qu’il n’y a eu aucune signature pour le moment entre le Sénégal et Dubaï Port World à propos du port de Dakar à Ndayane.



En effet, le processus de négociations entamé entre les deux parties n’a pas encore abouti. D’ailleurs, s’adressant à la délégation Sénégalaise chargée de négocier avec DP World, Le Président de la République leur a fait comprendre avec force



, qu’elle doit avoir à l’esprit qu’elle négocie exclusivement au nom du peuple sénégalais et des intérêts de celui-ci.



En revanche, il y a eu bel et bien une rencontre vendredi (07 février 2020) entre le président de la République Son Excellence Macky Sall et le Président Directeur Général de DP World, Ahmed Bin Sulayem, lors de la visite officielle que le chef de l’Etat effectuait aux Emirats Arabes Unis la semaine dernière.



A l’occasion de cette rencontre, le président de la République, Macky Sall, a instruit le comité de négociations (partie Sénégalaise et Dubaï Port World) d’accélérer la finalisation des discussions.



Au jour de ce mardi 11 février 2020, aucune signature portant sur le port de Dakar à Ndayane n’a eu lieu, encore moins une cession de 1000 milliards de FCFA.



Le comité de négociation mis en place par le Président de la République, sur la base des dernières instructions reçues du Chef de l’Etat, s’évertuera à finaliser les négociations dans les meilleurs délais.







Dakar, le 12 Février 2020 La Cellule de Communication stratégique