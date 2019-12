Démission annoncée de Niasse : Le plan envisagé par Macky Sall

Ça se susurre dans les couloirs du Palais. En effet, des manœuvres sont en train d'être menées pour trouver un remplaçant à Moustapha Niasse qui serait sur le point de démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale.

"Accablé par le poids de l'âge et les critiques acerbes formulées à son encontre, le chef de file des progressistes entend se retirer de la vie politique pour de bon. Nos radars croient dur comme fer que Macky Sall et son entourage immédiat ont fini de jeter leur dévolu sur le Secrétaire général de la présidence de la République Mahammad Boun Abdallah Dionne", rapporte Rewmi Quotidien.



Occasion d'appliquer la nouvelle loi sur les députés



Le journal d'ajouter : "Pour une première fois, la loi va pouvoir s'appliquer (un député nommé à un autre poste (cf. ministre) peut retrouver son poste à l'Hémicycle après son départ dudit poste). Ainsi, Boun Abdallah Dionne, tête de liste de la Coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar aux élections législatives de 2017, qui avait été élu député puis nommé Secrétaire général de la présidence de la République après la dissolution de la Primature, peut retrouver, sans anicroche(s), un juteux fromage juché aux abords de la Place Soweto".



ADD à l'Intérieur, Aly Ngouille au SG de la Présidence



Toujours à en croire des sources de Remi Quotidien tapies dans les dédales du pouvoir, "Dionne va bénéficier donc des derniers amendements opérés dernièrement au niveau de notre charte fondamentale". Pour le nom de son remplaçant à la Présidence, l'on évoque, pour le moment, Aly Ngouille Ndiaye, un fidèle parmi les fidèles du chef de l'État. Ce dernier devra cédera son stratégique poste de ministre de l'Intérieur à un autre proche de Macky Sall, en l'occurrence le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, qui pourrait ainsi signer son retour au niveau de ce département de souveraineté.