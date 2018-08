Démission de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop – Un coup de poignard dans le dos de Youssou Ndour

La démission des deux ténors du groupe Futur Medias était attendue. Dakarposte en avait soufflé quelques mots il y a plusieurs mois mais avait reçu un démenti du patron de la Rfm, Alassane Samba Diop.



En vérité, ce dernier cachait bien son jeu car il était alors en discussion avec un riche homme d’affaires. L’affaire est aujourd’hui entendue.

Mamoudou Ibra Kane et son compère Alassane Samba Diop ont définitivement quitté le Groupe de Youssou Ndour. Pour atterrir où ?



Nos sources nous soufflent que les deux lascars ont déjà trouvé leur point de chute depuis longtemps. Le nom de Pape Ndiaye, couturier de niveau international est régulièrement cité. Ce dernier aurait déjà mis en place son groupe de presse qui va démarrer incessamment ses activités et les deux démissionnaires pourraient en être les principaux animateurs.

Pape Ndiaye est ce couturier qui habille nombre de chefs d’Etats et qui avait offert des costumes aux Lions de 2002 en partance pour la Coupe du monde de football. Le gars, plein aux as aurait déjà acheté tout le matériel de production et de diffusion pour une radio et une télé. Ce qui choque dans ce départ des deux ténors du Groupe Futur Médias, c’est le moment choisi pour abandonner Youssou Ndour. A quelques encablures d’une élection présidentielle qui sera très disputée, Youssou Ndour se serait bien passé du départ de ces deux journalistes dont il a besoin des services pour les besoins de la réélection de Macky Sall. Même si l’on accepte avec philosophie ce départ, l’on considère, au sein de GFM que c’est une sorte de trahison, d’abandon du navire en pleine tempête. Car, si Lazou et Mamoudou sont devenus les célèbres journalistes adulés des téléspectateurs et auditeurs, c’est grâce à You qui leur a tout donné, gros salaires, avantages matériels et notoriété.

Ce n’est pas donc pour se plaindre de mauvaises conditions qu’ils sont partis, mais pour aller brouter vers des prairies plus vertes où l’herbe est plus abondante.