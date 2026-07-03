Démission de Pape Thiaw : Les révélations de Malang Sané

Selon des informations du journaliste sportif de Sport News Africa, Malang Sané, le sélectionneur Pape Thiaw aurait déposé sa démission, au lendemain de l'élimination cruel du Sénégal en seizième de finale de la Coupe du monde face à la Belgique.

Critiqué après la défaite et l'élimination du Sénégal, Pape Thiaw aurait décidé de déposer le tablier. Selon le journaliste de Sport News Africa Malang Sané, il a déposé sa démission après un Mondial complètement raté, où la majorité de ses choix ont été remis en question.

En 4 matchs, le Sénégal a subi 3 défaites. La seule victoire a été enregistrée face à une modeste équipe irakienne.









































































seneweb