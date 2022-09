Démolition du marché Sandaga – La Cour suprême donne raison Soham Wardini, ex maire de Dakar

L’affaire avait défrayé la chronique. La démolition du mythique marché Sandaga continue de faire du bruit. La dernière information en date est survenue avec la décision, par la justice d’annuler l’acte de démolition. Or, cette démolition est déjà intervenue depuis le mois d’août 2020.

Deux ans donc après cette démolition, alors que Soham Wardini qui était à l’époque maire de Dakar s’était opposée à cette décision et avait porté l’affaire devant la justice, celle-ci vient de décider qu’elle avait raison sur les autorités étatiques. Son principal argument était que le bâtiment était classé patrimoine culturel et historique. Elle avait obtenu le soutien de la société civile et des acteurs culturels.

Quant au ministre Karim Fofana, il affirmait alors qu’il s’agissait de détruire ce marché pour en reconstruire un nouveau, plus conforme aux normes des marchés modernes, même si l’on devait le reconstruire avec son architecture historique.

Cette décision de la justice arrive donc bien tard. Mais, la mairie de Dakar peut crier victoire.









