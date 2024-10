Départ de Déthié Fall : Anta Babacar Ngom révèle

Après Barthélémy Dias, Anta Babacar Ngom, investie en deuxième position sur la liste de la coalition Samm Sa Kaddu, monte au créneau. Dans un entretien accordé à L'Observateur, la présidente du parti Alternative pour la relève citoyenne (Arc) aborde le départ de Déthié Fall. Le président du Parti républicain pour le progrès (Prp) s'est enfin retiré pour rejoibdre celle de Pastef après avoir rencontré Ousmane Sonko.



La candidate malheureuse à l'élection présidentielle du 24 mars dernier dit «prendre acte de la décision» du responsable politique et minimise : «Chaque leader politique est libre de faire ses choix, et notre coalition repose sur des principes et des valeurs bien plus solides que la simple association de personnalités. Samm Sa Kaddu incarne une mission collective [qui est de] répondre aux aspirations des Sénégalais et servir leurs intérêts. Nous restons concentrés sur l'essentiel, qui est de porter haut les valeurs de transparence, d'intégrité et de justice sociale.»



«Le départ de Déthié Fall n'affecte en rien la dynamique de notre campagne ni notre engagement à défendre la voix du peuple», assure-t-elle d'autant plus que l'interlocutrice du journal du Groupe futurs médias révèle avoir observé des signes avant-coureurs avant la rupture. Il y a, explique la patronne du groupe Sedima, des «signes de distanciation de la part de Déthié Fall au cours des dernières semaines, marqués par son absence répétée lors de nos rencontres stratégiques et un désengagement progressif des activités de la coalition».



«Malgré ces signaux, tranche-t-elle, notre approche a été de maintenir la concentration sur les objectifs de la campagne. Le départ de Déthié Fall, bien que regrettable, n'est pas une surprise pour nous. Nous avons su anticiper cette éventualité et nous avons pris des dispositions pour garantir que la campagne reste structurée et fluide.»



Anta Babacar Ngom, évoquant l'arrestation de Bougane Guèye Dani, dénonce «une tentative d'instrumentalisation de la justice pour faire taire l'opposition».

















































































seneweb