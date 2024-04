Départ de Macky Sall de la tête de l'Etat- Le Sénégal orphelin de son "albatros"

"C’est demain que tu comprendras." C’est cette formule plus ou moins énigmatique que les jeunes de chez nous laissent entendre lorsqu’ils posent des actes qu’ils croient que leur vis-à-vis n’a pas bien compris. Macky Sall pourrait-il légitimement user d’un tour de langue pareil envers ses compatriotes, maintenant qu’il a fini de prendre sa retraite régalienne ?

En tout cas, force est de reconnaitre que l’homme n’aura pas fait un passage vain à la tête de l’Etat, loin s’en faut.

En termes d’infrastructures, ses réalisations compétissent à l’échelle mondiale, et il va falloir que le nouveau régime fasse preuve d’ingéniosité et d’une détermination à toute épreuve pour faire mieux, le temps d’un mandat. Malheureusement, il avait autour de lui nombre de collaborateurs inutiles et incompétents, qui n’ont jamais su donner une visibilité digne de ce nom à l’expression concrète de sa vision futuriste, qui a permis aujourd’hui à notre pays de se hisser fièrement au piédestal des nations qui revendiquent l’émergence.



Au revoir président!

La clameur a été énorme autour de ton magistère, mais ton Action est pharaonique à bien des points de vue. Le jour n’est pas loin où tes plus farouches détracteurs seront nostalgiques pour avoir perdu, à force de diabolisations, un adversaire aussi précieux. Un adversaire de ton rang et de ta qualité.











njaydakarposte@gmail.com