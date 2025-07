Départ pour une visite de travail au Bénin: Diomaye Faye en mission, Sonko à ses côtés

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce mardi à destination de Cotonou, capitale de la République du Bénin, pour une visite de travail placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale.



À son départ de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, le Chef de l’État était accompagné par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Les images capturées avant l’embarquement, empreintes de cordialité et de fraternité, illustrent la qualité constante des relations entre les deux plus hautes autorités de l’exécutif sénégalais.





La présence du Premier ministre à l’aéroport aux côtés du Président traduit la vitalité du fonctionnement institutionnel, dans un esprit de coordination et de loyauté mutuelle. Elle témoigne également de la cohérence et de la stabilité au sommet de l’État, conditions essentielles à la mise en œuvre efficace du programme de transformation du pays.





Le Président de la République a d’ailleurs réaffirmé, à l’occasion de la remise du rapport sur le Dialogue national, lundi, qu’aucune divergence ne l’oppose à son Premier ministre. « C’est mon ami. Il n’y a aucun conflit », a-t-il déclaré, mettant ainsi fin aux spéculations nées de récents commentaires sur leurs prises de parole publiques.



La visite à Cotonou s’inscrit dans la dynamique d’intensification des relations stratégiques entre le Sénégal et ses partenaires ouest-africains. Elle sera l’occasion pour les deux chefs d’État d’échanger sur des questions majeures telles que la coopération économique, les échanges commerciaux, la sécurité régionale et l’intégration continentale.









































Le Soleil