Départs de Mamoudou Ibra Kane et de Alassane Samba DIop: Charles Faye « bouleversé »

Les départs de Mamoudou Ibra Kane et de Alassane Samba DIop du Groupe Futurs Médias ont secoué le groupe de presse de Youssou Ndour. La surprise et l’étonnement sont les sentiments les mieux partagés par les collègues de ces derniers qui semblent ne pas en revenir. C’est le cas de Gaston Madeira plus connu sous le nom de Charles Faye co-présentateur de l’émission Jakarlo sur la Tfm. Voici le texte qu’il a publié sur sa page facebook. « Suis au garde-à-vous chers Confrères ! J’ai eu la chance et le privilège de travailler avec deux hommes de qualité, deux frères de plume, deux amis de coeur, Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba DIOP. L’annonce de leur départ ce samedi m’a profondément bouleversé. L’effet d’un coup de poing dans l’estomac. Difficile à encaisser. La vie est ainsi faite dit-on. De départs et d’arrivées. Dur, toute de même. Ils m’ont trouvé à Walf en 1996 si je ne me trompe, avant que je ne les quitte en 2001, pour la belle et brève aventure de « L’EVENEMENT DU SOIR », riche en émotions, expérience et amitié aux côtés de Souleymane Jules Diop, Samboudian Kamara, Malick Ndao, Jean Claude Ndjamen Tchania. Neuf ans après, je les rejoignais à mon tour à GFM, pour la naissance poussive et spectaculaire de TFM. Pendant 8 ans, j’ai apprécié leur professionnalisme, leur loyauté, leur camaraderie. Ce fut une fierté de travailler avec ces deux Messieurs de la presse sénégalaise. » Puisse Dieu leur offrir le meilleur encore et toujours.