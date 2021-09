Dépenses excessives de campagne : Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme

Jugé coupable. Le tribunal correctionnel a condamné ce jeudi 30 septembre l’ex-président Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme pour “financement illégal de campagne” dans l’affaire des dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012.







La peine sera directement aménagée en bracelet électronique, a précisé le tribunal. Son avocat a immédiatement annoncé qu’il fait appel de la décision.



’ancien président, qui n’a pas assisté au délibéré, “a poursuivi l’organisation de meetings”, après avoir été “averti par écrit du risque de dépassement” du plafond légal, a dit la présidente. “Ce n’était pas sa première campagne, il avait une expérience de candidat”, a poursuivi la magistrate.



Le parquet avait requis contre Nicolas Sarkozy un an de prison, dont six mois avec sursis. Lui a toujours nié avoir bénéficié de la fraude, disposant de moyens bien supérieurs à ceux que la loi autorisait – au moins 42,8 millions au total, soit près du double du plafond légal à l’époque.



Ses 13 coprévenus aussi condamnés

Contrairement à ses 13 coprévenus (anciens cadres de la campagne et de l’UMP – devenue LR – ainsi que de la société Bygmalion, qui a organisé les meetings), Nicolas Sarkozy n’était pas mis en cause pour le système de double facturation imaginé pour masquer l’explosion des dépenses de campagne autorisées. Eux ont écopé de peines allant de 2 ans à 3 ans et demi de prison.



Jérôme Lavrilleux, directeur de cabinet de Jean-François Copé alors patron de l’UMP et directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui est le seul à avoir en partie admis la fraude, a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans ferme. Sa peine sera également aménagée. Il reçoit aussi une peine complémentaire de 3 ans d’inéligibilité.



Empêtré dans les affaires, Nicolas Sarkozy était devenu en mars le premier ancien président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme – trois ans dont un ferme -, pour corruption et trafic d’influence, dans l’affaire dite “des écoutes”. Il a fait appel.































