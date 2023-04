Dépôt des cartes d’électeur: la lenteur du processus dans les centres, décriée par les citoyens.

Cela fait maintenant quelques jours que les centres de dépôt des cartes d’électeur ont été ouverts.

Aujourd’hui, une équipe de Dakaractu s'est rendue à la mairie de la commune de Dakar Plateau afin de faire le point sur la situation du centre. Ici, l’attente semble être difficile pour les citoyens. Pour la plupart, ils se sont pointés sur le site depuis 5 heures du matin



«Je suis venu pour m'inscrire, mais je déplore les lenteurs relatives aux procédures, je suis venu très tôt pour avoir ce numéro 11, mais jusqu’à présent on ne m’a pas encore appelé », déplore Baye Tall.



Contrairement à lui, l’attente semble être beaucoup plus longue pour Astou Camara qui nous a fait savoir que cela fait deux jours qu’elle rallie les lieux, en vain.



« J’ai eu à passer ici à trois reprises et jusqu’à présent je n’ai pas toujours déposé » dit-il. Pour autant les travailleurs eux ont assuré qu’ils faisaient le nécessaire». «La lenteur et certaines autres difficultés ne peuvent pas être inévitables » assure Alassane Seck, le président de la commission de Dakar Plateau. Ce dernier est d'ailleurs revenu plus en détails sur la sensibilité de leurs tâches, et pour lui c’est ce qui pourrait expliquer cette lenteur.



Pour sa part, le sous préfet de Dakar plateau, Dr Djiby Diallo a été aperçu dans les locaux du centre. Dans ses propos, ce dernier apprécie beaucoup le travail fourni par cette équipe



«Je suis venu voir la situation. Les procédures se déroulent à merveille. Les commissions fonctionnent normalement, chaque jour de 8h à 18 heures, sauf le dimanche franchement il n’y a pas de quoi s’inquiéter, car il n’y a pas de problèmes majeurs, l’équipe est dynamique et a de l’expérience » assure Djiby Diallo. Ainsi Il incite donc la population à venir avec discipline pour valider leurs cartes d’électeur sans problème.



Après Dakar Plateau, on a fait cap sur Gueule Tapée Fass Colobane. Ici, même si le président de la commission n’a pas voulu se prononcer à notre micro, les citoyens eux ne sont pas non plus contents des conditions de travail...



































































































dakaractu