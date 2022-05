Dépôts des candidatures et parrainages : La Direction Générale des Élections innove

Les listes de candidats pour les législatives ont été déposées à la Direction des élections sise au ministère de l’Intérieur. Cette année, cette Direction stratégique a procédé à des innovations.

Il revient à dakarposte que le processus commencera par le contrôle des parrainages dès ce mardi. Cette procédure se déroulera sous 48 heures.

Ensuite, la phase de vérification juridique aura lieu, dans un délai qui n’a pas encore été précisé mais qui se déroulera probablement dans les mêmes conditions que le contrôle des parrainages, c’est-à-dire sous 48 heures. Tout cela après que les candidatures aient été validées par la délivrance d’un récépissé de dépôt de la liste des candidats des partis ou coalitions de partis.

Il n’y aura donc pas de bousculades au portillon du ministère de l’Intérieur car tout a été minutieusement réglé par le Directeur des élections, Thiendella Fall. Ce dernier est un spécialiste des questions électorales car cela fait plusieurs années qu’il est à la tête de la Direction des élections et, à chaque échéance électorale, il note les failles et prend en compte les réclamations de tous les candidats. Ce qui fait de ce fonctionnaire un des spécialistes des questions électorales qui a la confiance de tous les acteurs politiques.

Cette année donc, les partis politiques et coalitions de partis n’auront aucune raison de se plaindre du processus pré-électoral comme cela a été le cas lors des échéances précédentes.

Un grand bravo au ministre de l’Intérieur et à ses services qui garantissent ainsi la transparence de tous le processus électoral, du dépôt des candidatures jusqu’à la proclamation des résultats après le vote.





