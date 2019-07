Dérive dans les médias : "Samm djiko yi" avertit Waly Seck et demande l’expulsion de Oxfam

«La trentaine d’associations religieuses de la société civile réunie au sein du collectif And Samm Djikoyi interpelle et avertit les autorités étatiques sur la récurrence des actes et propos visant à violer la sacralité de nos croyances religieuses, nos coutumes ainsi que nos croyances les plus sacrées », lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.



Le collectif Samm djikoyi a rappelé qu’un jeune Sénégalais a posté une image ou il foulait aux pieds le Saint Coran. L’artiste Ngaka Blidé a montré dans l’un de ses derniers clips une fille presque nue, heurtant la sensibilité religieuse et morale de la plupart de nos concitoyens.



Et de poursuivre qu’ : « En cette période de l’année correspondant aux manifestations du mouvement international des homosexuels dénommé gay pride, destiné à leur donner une visibilité, la Rts a co-organisé et retransmis en direct un concert ou l’artiste Waly Seck s’est présenté arborant un t-shirt avec l’emblème de la communauté LGBT », a dénoncé le collectif.



Il ajoute : « Cette communauté a d’ailleurs tweeté dans leur site que cet évènement a été l’occasion pour le Sénégal de célébrer le pride a sa manière ».



La même source a soutenu que le peuple sénégalais, composé de 99% de croyants musulmans et chrétiens confondus imposera dorénavant la fermeture, ou l’expulsion immédiate de toute ONG ayant dans son programme la promotion de l’homosexualité .



Par ailleurs, il déplore le mutisme de l’Etat : « Malgré tout ça, nous constatons pour le déplorer qu’aucun de ces actes provocateurs n’a fait l’objet de condamnation de la part des autorités étatiques, »



Toutefois, le collectif donne rendez-vous le dimanche 21 juin pour un rassemblement populaire afin de dénoncer tous ces actes.