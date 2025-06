Dérives à l’Assemblée : Guy Marius SAGNA critique une trahison des principes de PASTEF

Après six mois d’activité à l’Assemblée nationale, le député Guy Marius SAGNA, représentant PASTEF, a partagé un bilan détaillé et critique de son action parlementaire en faveur d’une « gestion éthique des ressources publiques » le jeudi 19 juin 2025.



Dans ce bilan, le député n’a pas manqué de soulever quelques dérives constatés au sein de l’hémicycle. Parmi ces dérives, Guy Marius SAGNA cite la distribution de Sukëru koor aux députés par son groupe parlementaire. Le député dénonce aussi l’attribution du montant de l’appui financier aux groupes parlementaires par l’Assemblée nationale sans pièces justificatives ni compte rendu.





La remise de billets pour des pèlerinages, l’absence de consultation des députés sur des décisions majeures comme l’achat de véhicules ; et le retard des rapports financiers de la Commission comptabilité et contrôle sont entre autres des actes dénoncés par le député dans son document.



En tant que membre de cette commission, il considère que ces problèmes révèlent les manquements aux engagements du parti PASTEF. Il évoque l’appel au « don de soi pour la patrie » et mentionne Mamadou DIA, Thomas SANKARA et Amilcar CABRAL pour souligner l’importance d’une gouvernance sobre et au service du peuple.



Pour Guy Marius SAGNA il est important de « rompre avec des pratiques d’un autre âge non conformes à l’exigence de rationaliser les dépenses de notre État ».





























































Walf