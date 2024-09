Dernier rapport du FMI au Sénégal- Aminata Touré indexe "le bilan économique catastrophique des derniers mois de Macky Sall"

La Haute représentante du président de la république n’est pas restée indifférente au dernier rapport du FMI sur le Sénégal. A travers un post sur sa page Facebook, relatif au rapport du FMI sur le Sénégal, l'ancienne première ministre et ancienne ministre de la justice du Sénégal demande aux sceptiques de revoir leurs cours en économie.



"Tout étudiant en économie connait la théorie des cycles économiques de Kitchin, Juglar, Kuznets et Kondratiev démontrant à satiété que les décisions des gouvernants impactent l’économie plusieurs mois voire plusieurs années après", a réagi sur sa page, Aminata Touré sur le dernier rapport de la mission du FMI au Sénégal qui fait "le bilan économique catastrophique des derniers mois de Macky Sall".



"Nous appelons nos concitoyens à soutenir les nouvelles autorités dans leur entreprise de redressement économique (Jubanti) pour un Sénégal souverain, juste et prospère en parachevant leur volonté de rupture lors des prochaines élections législatives", ajoute-t-elle.



Pour rappel, à la fin de son séjour au Sénégal, la délégation du FMI a publié un communiqué à l’issue de cette visite. En effet, l’organisation revoit la croissance à la baisse à 6 % pour 2024 contre 7,1 % en juin et anticipe un déficit plus important que prévu. Mais le Fonds Monétaire International salue aussi la volonté de réforme des nouvelles autorités sénégalaises.



A. Saleh