Le président des cadres du parti Pastef vient d’être interpellé et arrêté par les éléments de la division des investigations criminelles. Bassirou Diomaye Faye qui était depuis plusieurs heures recherché, aura attendu jusqu’au delà de 22h pour être arrêté malgré l’intervention de certains de ses camarades parmi lesquels Me Tall et Abass Fall.



Nous y reviendrons…