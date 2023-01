Dernière minute: Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye libres

Le juge d’instruction a donné ce mardi, une suite favorable à la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats des activistes, Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne. En d’autres termes, ces derniers vont recouvrer la liberté ce mercredi après trois mois de détention. L’information est confirmé par l’avocat, Me Moussa Sarr.



Pour Rappel, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, pour diffusion de fausses nouvelles. Ils auraient imputé la responsabilité de la mort de l'Imam Alioune Badara Ndao à l’Etat à travers des posts sur les reseaux sociaux.



Le procureur avait aussitôt, après avoir demandé au Doyen des juges d’ouvrir une information judiciaire, requis le mandat de dépôt contre les mis en cause.













































































igfm