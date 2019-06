Dernière minute- Des jeunes empêchent la tenue du point de presse du maire de Guédiawaye pour disent-ils maintenir Aliou Sall à ses... postes

Au moment où ses lignes sont écrites, c'est la cacophonie totale à la mairie de Guédiawaye. La cause ? Les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent que des jeunes sortis d'on ne sait où se sont interposés pour demander aux journalistes de vider les lieux. Un d'entre eux dira qu'ils ont eu échos d'une éventuelle démission de leur maire Aliou Sall. "Niet, il reste notre maire et puis Aliou doit continuer le travail colossal entamé depuis qu'il est à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. S'il demissionne ses adversaires politiques auront gain de cause. Ils vont exulter. Aliou n'a rien à se reprocher"fait savoir un d'entre eux. Qui renchérit que l'affaire est encore pendante devant la Justice. "Autant laisser la justice faire son travail" conclut il. Aliou Sall va t'il faire sa déclaration dans sa mairie ? Va t'il rendre le tablier ? Les prochaines heures nous édifieront bien