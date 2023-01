Dernière minute / Drame de Sikilo- Serigne Mountakha Mbacké va remettre aux familles des victimes et aux blessés la somme de 40 millions

Quelques heures après son ndigël adressé aux populations de Touba à envahir mosquées et daara ce lundi pour y organiser des récitals de Coran, Serigne Mountakha Mbacké vient de consentir un autre geste . Le Khalif Général des Mourides va, dans les minutes qui suivent, dégager une somme de 40 millions qu’il octroiera aux blessés et aux familles des victimes de l’accident qui s’est produit dans la nuit du 07 au 08 janvier à Sikilo dans le département de Kaffrine. Un accident qui a causé 39 décès.



Au moment où ce récit est fait , ses instructions allant dans le sens de prier pour les personnes disparues et pour le prompt rétablissement des blessés sont strictement suivies dans la cité religieuse. Affaire à suivre…



Toutes ces actions sont coordonnées et pilotées par son porte-parole Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre .















































dakaractu