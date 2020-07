Dernière minute: La démolition du marché Sandaga reportée après la Tabaski.

Le mythique marché Sandaga, implanté au cœur de la capitale sénégalaise, devait être démoli ce soir. Ce temple des affaires qui a vu défiler beaucoup de générations et qui a fait son temps sera rasé finalement après la Tabaski, selon les informations de Dakaractu. Ce sera un ouf de soulagement pour les commerçants qui n'avaient que jusqu'à 22 heures aujourd'hui pour sauver ce qui pouvait l'être. Ils ont encore quelques jours pour écouler leurs marchandises et trouver un autre emplacement car après la fête de l'Aid EL Kebir prévue fin juillet, les bulldozers passeront à l'action et raseront tout sur leur passage.