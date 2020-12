Dernière minute -Les restos, bars, ... finalement autorisés à ouvrir

Suite à la lettre ouverte de la CAM et Alliés adressée au President de La République, Le Directeur de Cabinet du chef de l'État, Monsieur le ministre Mahmoud Saleh, a manifesté le désir de rencontrer une délégation de notre Coalition ce mardi 29 décembre 2020. Ont pris part à cette rencontre les représentants de la CAM et Alliés suivants : Daniel Gomes, Malal Ndiaye, Matar Diouf, Moustapha Diop, Moustapha Goudiaby et Ngoné Ndour. Monsieur El haj Hamidou Kassé, Conseiller Culturel du Président de la République était également présent à cette rencontre.

Après les formules d'usage, la délégation a rappelé les objectifs de la CAM et Alliés qui ont pour leitmotiv " la reprise des activités culturelles dans le strict respect du protocole sanitaire validé par les autorités".

La délégation a remis à Monsieur Saleh et Monsieur Kassé, un dossier comprenant une plateforme des revendications de la CAM et Alliés le plan de relance des secteurs Musique, Danse, Théâtre, Conte, Cinéma et Audiovisuel créatif ainsi que la liste des 41 organisations qui composent la CAM et ses Alliés.

Synthèse des discussions :

- Sur demande du Gouverneur qui a été interpellé au téléphone, la CAM est invitée à fournir à M. Le Préfet, dès demain mercredi 30 décembre,une liste des lieux de diffusion pouvant travailler dans le respect des normes édictées par le protocole sanitaire. Copie sera faite à M. Le Conseiller Culturel et à M. Le ministre Directeur de Cabinet du Président pour le suivi et une reprise rapide du travail dans les meilleures conditions possibles.

- M. Le ministre Saleh a assuré la CAM et Alliés de l'implication de la Présidence de la République sur ces deux points : reprise imminente du travail et étude du plan de relance pour tout le secteur culturel.



A suivre...



Dakar, le 29 décembre 2020.

Pour la CAM et Alliés

Le Coordonnateur.