Dernière minute: Neuf militants de la coalition Idy2019 relaxés

Les militants de la coalition « Idy2019 » arrêtés la veille de la publication provisoires des résultats de la présidentielle du 24 févier 2019, ont été relaxés ce mardi, par le tribunal des flagrants délits. Il s’agit d’Abdourahmane Diallo, Amélie Ngom, Malamine Fall, Bigué Simone Sarr, Amath Thiaw, Marieme Soumaré, Mamadou Diallo, Amadou Bathily et Binta Mbaye. Ces derniers comparassient devant la juridiction pour participation à un attroupement non autorisé. C’était le jeudi 28 février 2019 devant le siège du parti Bokk Gis Gis sis sur la Vdn.



Le juge a finalement suivi les avocats de la défense qui ont plaidé leur relaxe pure et simple.

Une dizaine d’autres militants arrêtés un peu plus tôt et quelques instants après à Dakar, Thiès, Ziguinchor et Touba sont toujours en détention, dans l'attente de leur jugement.











Leral.net