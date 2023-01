Dernière minute : Niit Doff inculpé et placé sous mandat de dépôt par Maham Diallo

Le rappeur Niit Doff vient d'être inculpé par le doyen des juge Maham Diallo pour pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats, menaces de mort sur les autorités judiciaires (articles 194 et s. 255, 290 du Code Pénal). Il est placé sous mandat de dépôt.



Pour rappel, l’initiateur du Show Off the year était arrêté la semaine dernière par les limiers de la Sûreté urbaine avant de faire face au procureur vendredi dernier.

























































































igfm