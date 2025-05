Des aéroports de Moscou fermés après une deuxième nuit d'attaques de drones ukrainiens

Les autorités russes ont annoncé mardi que quatre aéroports de Moscou ont été fermés pendant plusieurs heures après que l'Ukraine a ciblé la capitale russe avec des drones pour la deuxième nuit consécutive.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, affirme que les défenses aériennes russes ont intercepté 19 drones volant vers la ville depuis différentes directions et que des débris ont atterri sur les autoroutes menant à la ville. Aucune victime n'a cependant été signalée.

L'attaque survient avant les célébrations prévues ce week-end à Moscou pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Sans reconnaître officiellement les frappes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que les autorités russes sont responsables de la sécurité de leurs invités sur leur territoire.





"Notre position est très simple pour tous les dirigeants qui se rendront en Russie le 9 mai : nous ne pouvons pas être tenus responsables de ce qui se passe sur le territoire de la Fédération de Russie", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



"Ils sont responsables de votre sécurité. Nous ne fournirons aucune garantie, car nous ne savons pas ce que la Russie pourrait faire à ces dates".



Attaques en Ukraine



Dans le même temps, des responsables locaux ont déclaré que la Russie avait effectué des frappes de drones sur des cibles civiles au cours de la nuit de lundi à mardi.



Selon le gouverneur local, Oleh Kiper, au moins une personne a été tuée et des infrastructures ont été endommagées à la suite d'une attaque de drone russe dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine.







Les autorités affirment par ailleurs que la Russie a effectué des frappes de drones sur la ville de Kharkiv, blessant au moins quatre personnes. Les attaques auraient touché des locaux professionnels, un centre commercial et des habitations civiles.



Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, indique que 20 frappes ont été signalées dans quatre quartiers de la ville, provoquant d'importants départs de feu.



Négociations de cessez-le-feu tendues entre Kyiv et Moscou



Ces frappes surviennent en marge des désaccords entre l'Ukraine et la Russie quant à un éventuel cessez-le-feu, après que Volodymyr Zelensky a qualifié de "théâtral" la trêve unilatérale de 72 heures proposée par Moscou.





Le président russe Vladimir Poutine a proposé un cessez-le-feu du 7 au 10 mai, pour accompagner les célébrations du "Jour de la Victoire" à Moscou, une initiative que Kyiv considère comme une opération de mise en scène de la part du Kremlin visant à réduire son isolement sur la scène internationale.

Volodymyr Zelensky a quant à lui renouvelé ses appels en faveur d'une pause inconditionnelle de 30 jours dans les hostilités, comme l'avaient initialement proposé les États-Unis.











































euronews